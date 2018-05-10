Beşiktaşlı Tolgay Arslan: Hakkıyla Oynayan Akhisarspor'u Tebrik Ederim
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürdüğü maç sonrası, "Hakkıyla oynayıp kupayı kazanan Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Akhisarspor kupayı müzesine götürürken, maç sonunda Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Ege temsilcisine tebrik mesajı geldi.
"HAKKIYLA OYNAYAN AKHİSARSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"
Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Tolgay, "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelmiş, rövanş maçında yaşananlarının ardından siyah-beyazlılar devam kararı verilen karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı.
YORUMLAR (22)
-
Uğraşmayın fenevle adamlarin zaten kafası bozuk.o kadar numaralari boşa gitti.allahin sopası yok.haramin binası olmaz.tebrikler akhisar.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
-
Şimdi fener elendi hemde ezile ezile fakat kaçmadı . BJK ise bir dağ tavşanı gibi korkarak kaçtı . Gs liyim beni bile bilir hepinize gider ama durum buCevap Yaz 6 8 Yayından KaldırULTRASLAN: Yürü git yalancı bir de Galatasaraylıyım diyor çocuk musun oğlum sen fenerli olduğunu yorumu okuyan herkes anlar gider filan tam ergen yorumu olmuş bebe bölük doluşmuş bura1 2 Yayından Kaldır
-
helal sana tolgayCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
-
EZİLMİŞ FENEVVV ŞİKECİ FENEVVV . BAKIN KAÇ SENEDİR ŞİKE YOK FENERBAHÇE NE LİGDE NEDE TÜRKİYE KUPASINDA KUPA ALABİLMİŞ DEĞİL DAHADA 5 SENE ALAMAZ . AZİZ YILDIRIM FENERİN BAŞINDAYKEN ALINAN BÜTÜN KUPALAR ŞİKE İLE ALINMIŞTIR .Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır