Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Roma'dan 12 Milyon Euro

Sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'taki transfer hareketliliği de hız kazandı. Tosic'i Çin ekiplerinden Guangzhou'ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekiplerinden Roma'nın talip olduğu 27 yaşındaki oyuncu da kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Uzun zamandır İtalyanların radarında olan Tolgay Arslan, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'nde İtalyan ekibi Napoli'yle aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda galip gelmiş, Vodafone Park'ta ise berabere kalmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Napoli'nin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri, Tolgay Arslan'a övgüler dizerek, takımında görmek istediğini ifade etmişti. Şimdi ise bir başka İtalyan devi Roma, başarılı orta saha oyuncusuna talip oldu. Beşiktaş'a Tolgay'ın tranferi için 12 milyon Euro öneren İtalyanlar, sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanmasını istiyor. Rakamı yukarı çekmek isteyen siyah-beyazlı yöneticiler ise erken hareket etmek istemiyor.

TOLGAY TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunun devre arasında Hamburg'dan gelen başarılı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında 2 şampiyonluk yaşadı. 450 bin Euro'ya alınan Tolgay Arslan'a teklif edilen 12 milyon Euro, oyuncunun kaydettiği aşamayı da gözler önüne serdi. Roma yetkilileri ile bir görüşme yapan Tolgay, kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Durumu siyah-beyazlı yöneticilere de ileten başarılı oyuncu, transferi için izin bekliyor.

Bu sezon Devler Ligi'nde 6 maçta forma giyen Tolgay, bu karşılaşmaların hepsinde İtalyanların radarındaydı.