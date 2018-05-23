"Yasin Öztekin Beşiktaş'a Gidiyor" Haberleri, Taraftarları Çileden Çıkardı

Galatasaray sözleşmesi 1 hafta sonra bitmesine rağmen bu sezon yedek kulübesine mahkum kalan Yasin Öztekin'e sözleşme teklif etmemişti. Beşiktaş'ın sarı-kırmızılı oyuncuyu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.

29 MAÇTA 5 GOL 3 ASİSTİ VAR

Beşiktaş'ın bu hamlesine siyah-beyazlı taraftarların büyük bir bölümünü çıldırttı. Sosyal medyada birçok olumsuz tepki, dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan yıldız oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.