"Yasin Öztekin Beşiktaş'a Gidiyor" Haberleri, Taraftarları Çileden Çıkardı
Beşiktaş'ın, G.Saray'ın yeni sözleşme teklif etmediği Yasin Öztekin'i gündeme alması, siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.
Galatasaray sözleşmesi 1 hafta sonra bitmesine rağmen bu sezon yedek kulübesine mahkum kalan Yasin Öztekin'e sözleşme teklif etmemişti. Beşiktaş'ın sarı-kırmızılı oyuncuyu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.
29 MAÇTA 5 GOL 3 ASİSTİ VAR
Beşiktaş'ın bu hamlesine siyah-beyazlı taraftarların büyük bir bölümünü çıldırttı. Sosyal medyada birçok olumsuz tepki, dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan yıldız oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (7)
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hahhhaaaahaaa..yasin mi ???..bir maçta bir gol atar ondan sonra on maç yatarr..haahhhaaa..alın alın cimbom kurtulsun yaaa..iyi para verin ama haaa..en az 15 milyon euro...ezik bjk..hahaaaCevap Yaz Yayından KaldırBURAK: en iyi oyuncularınızı aldık ya kuyruk acısı var değil mi, nasıl ismail iyi gidiyor mu :D4 2 Yayından Kaldır
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HEMEN GİT TOP EZMEDE ÜSTÜNE YOK BİRAZ DA BEŞİKTAŞTA TOP EZERSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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GSDE KÖTÜ OYNUYOR DİYE BEŞİKTAŞTADA KÖYÜ OYNAYACAK BİR KAİDE YOK ORASI GS BURASI BEŞİKTAŞ ORADA YAPTIĞINI BURADA YAPAMAZ ADAM EDERİZ BİZ ONU TRABZONDA OYNARKEN CANLI İZLEMİŞTİM KUMAŞI VAR ŞENOL HOCA ADAM EDER BUNUCevap Yaz Yayından Kaldır
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kerim frei bundan 3 tane yapar. Bunu biz napalım abicimCevap Yaz Yayından Kaldır