Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
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Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Taraftarların kutlamalarından görüntü Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Taraftarların kutlamalarından görüntü

Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü

Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Çorum'da taraftarlar sevinç yaşadı. Polis ekipleri, konvoy düzenleyen taraftarları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyararak evlerine yönlendirdi.

Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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