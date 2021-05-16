Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Taraftarların kutlamalarından görüntü Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.
Taraftarların kutlamalarından görüntü
Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü
Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Çorum'da taraftarlar sevinç yaşadı. Polis ekipleri, konvoy düzenleyen taraftarları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyararak evlerine yönlendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan