Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Taraftarların kutlamalarından görüntü Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.