Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
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Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Spor

Karabük'te taraftarların sevinç gösterileri Balkonlarından kutlama yapan vatandaşlar Polis denetimleri Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci KARABÜK(AA)- Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Karabük'te taraftarların sevinç gösterileri

Balkonlarından kutlama yapan vatandaşlar

Polis denetimleri Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

KARABÜK(AA)- Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşadı. Araçlarıyla konvoy oluşturan bazı taraftarlara ise polis ekipleri, uyarılarda bulundu.

Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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