Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın Ajax'a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın'a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın'dan takımı tribünlere getirmesini istedi.Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar 'Sergen takımı ayağa kaldır' yönünde uzun süre tempo tuttu.
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
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