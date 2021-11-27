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Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Konuk ekip, 22'nci dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.


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