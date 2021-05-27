SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
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SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlamaCemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'nda Beşiktaşlı taraftarlar çifte kupayla kutlama yaptı.

SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama

Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'nda Beşiktaşlı taraftarlar çifte kupayla kutlama yaptı. Siyah-beyazlı yönetici ve taraftarlar, feribotla Boğaz'a açılarak marşlar söyleyip, büyük coşku yaşadı.

1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Emin Biber, Haluk Özgerçek ve Hüseyin Belenkoğulları ile Çanakkaleli olan Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı ve Analiz Antrenörü Murat Kaytaz ile Kaleci Antrenörü Levent Açıl da katıldı. Beşiktaşlı yöneticiler, ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, çifte kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Beşiktaş'ın taraftarları, ilk kutlamayı Çanakkale Boğazı'nda feribotta yaptı. Takımlarının bayraklarıyla feribota binen taraftarlara balıkçı tekneleri de eşlik etti. Taraftarlar ellerindeki bayrakları sallayıp, marşlar söyleyerek, çifte kupa ve şampiyonluk sevincini yaşadı. Taraftarlar, Beşiktaşlı yöneticiler ile birlikte feribota getirilen çifte kupayla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyerek, "Sezon sonunda Ahmet Nur Çebi başkanlığında zor şartlarda savaşarak, tertemiz iki kupa kazandık. Kadın futbol takımımızın kupasıyla birlikte 3 kupa kazandık. Futbol liglerinde olan bütün kupaları kazandık. İlk kutlamamızı Çanakkale'de yapıyoruz. Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği'nin davetlisi olarak buradayız. Kupalarımızla beraber geldik. Bütün sene bize tribüne gelmeden destek veren, uzaktan ruhlarını, yüreklerini hissettiğimiz Beşiktaşlılarla buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Beşiktaş Yardımcı ve Analiz Antrenörü Murat Kaytaz, Çanakkaleli olarak 2 şampiyonluk kupasındaki emeklerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti, "Büyük Beşiktaş taraftarına armağan olsun. Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon bize güzel dileklerini ilettiler" dedi.

Kaleci Antrenörü Levent Açıl ise "Kupayı ilk İstanbul Boğazı'nda kutladık. Burası benim memleketim. Şampiyonluğu hemşehrilerimizle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Sezon biraz sıkıntılı başladı. Daha sonra bir toparlanma süreci yaşadık. Bizim başarımızda takımımızdaki aile, arkadaşlık ortamı ve hocanın birleştirici, iletişimci tavırları rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Boğazı'ndaki kutlamanın ardınan kent merkezinde uzun araç konvoyu oluşturdu.

SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama
SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan, Çanakkale Boğazı'nda çifte kupayla kutlama - Haberler Spor
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