Beşiktaşlı Taraftarlar, Vodafone Park'ı Hınca Hınç Doldurdu

Beşiktaş'ın Malmö'yü konuk ettiği karşılaşmayı yaklaşık 30 bin Beşiktaş taraftarı takip etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını desteklediler.

Beşiktaşlı Taraftarlar, Vodafone Park'ı Hınca Hınç Doldurdu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetiyor. Beşiktaşlı taraftarların, takımlarının gruptan çıkabilmesi için büyük önem taşıyan Malmö maçına ilgisi yüksek oldu.

Taraftarlar, ilk dakikadan itibaren tezahüratlarla takımlarını desteklediler. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar izledi. Az sayıdaki Malmö taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi takip etti.

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