Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı meşalelerle karşıladı

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takımı maça uğurladı.

Dolmabahçe'de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar ise takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahürat yaptı ve karşılaşma öncesinde oyunculara destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul