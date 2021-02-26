Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı meşalelerle karşıladı
26.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:23
Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'den uğurlayıp Dolmabahçe'de karşıladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takımı maça uğurladı.
Dolmabahçe'de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar ise takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahürat yaptı ve karşılaşma öncesinde oyunculara destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul