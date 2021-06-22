Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
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Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.

Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
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