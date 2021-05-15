Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Park'ın çevresinde kutladı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu Vodafone Park'ın çevresinde kutladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu Vodafone Park'ın çevresinde kutladı.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından sokağa çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, konvoylar eşliğinde Beşiktaş ilçesine geldi.

Stat etrafında toplanarak meşalelerle şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarların bir kısmı ise Beşiktaş Çarşı'da şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'un farklı ilçelerinde de şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul