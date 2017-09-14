Beşiktaşlı Taraftarlar Porto Galibiyetini Kutladı

Beşiktaşlı Taraftarlar Porto Galibiyetini Kutladı

Beşiktaşlı taraftarlar Porto galibiyetini kutladı(Tür: Spor)

Beşiktaşlı taraftarlar Porto galibiyetini kutladı

(Tür: Spor)