Beşiktaşlı Taraftarlar, Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'ı Islıkladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Beşiktaşlı taraftarlar, geçmiş maçlarda olduğu gibi Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan her iki oyuncu yedek kulübesine gelirken protestolara maruz kaldı.