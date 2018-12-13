Beşiktaşlı Taraftarlar, Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'ı Islıkladı
Beşiktaşlı taraftarlar, Malmö maçında Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'ı ıslıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.
Beşiktaşlı taraftarlar, geçmiş maçlarda olduğu gibi Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan her iki oyuncu yedek kulübesine gelirken protestolara maruz kaldı.
YORUMLAR (9)
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Olsun Beşiktaş''ım . Bir başka maç için azimli olun kazanırsınız yılmak yok . Seni seviyorum Kartal''ım .Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Ben 5 yıldan beri söylüyorum yine söylüyorum uyuzhan furbolcu değilCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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FIKRET BEY UEFA DA YOKSUNUZ TURKİYE KUPASINDA YOKSUNUZ LİGDE KÖR TOPAL GİDYORSUNUZ BU GİDİŞLE ŞAMPİYONDA OLAMASINIZ TRANSFERİ NEYLE YAPACAKSINIZ ? NERDE PARA FİİKOCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yazıklar olsun şenol hocadan tüm futbolculara kadar,, malmö gibi takımdan istanbulda 1 puan alamıyorsan bu işi ne şenol hoca yapsın ne de futbolcular... kaliteli futbolcular zaten hoca olmadan da çıkıp aslanlar oynayıp maçı kazanır,, şenol hoca bunun farkında değil herhalde,, yazıklar olsun hepinize...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır