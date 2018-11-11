Beşiktaşlı Taraftarlar, Oğuzhan Özyakup'u Islıkladı!

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Oğuzhan Özyakup'a büyük bir tepki gösterildi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Sivasspor'un Emre Kılınç ile attığı gol öncesinde pas hatası yapan ve gole sebebiyet veren Oğuzhan Özyakup, taraftarın protestosuna maruz kaldı.

VİDA TARAFTARA İŞARET ETTİ

Beşiktaş'ta taraftarlar, Oğuzhan'ı top ayağına her geldiğinde ıslıkladı. Domagoj Vida ise iki elini yana açarak tepki göstermemeleri yönünde taraftardan ricada bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ OYUNDAN ÇIKARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golün 4 dakika sonrasında Oğuzhan'ı kenara alırken, taraftarların protestosunun dozajı arttı. Oğuzhan protestolarla kenara geldikten sonra bir grup taraftar ise Oğuzhan'a destek verdi.

(Sporx)