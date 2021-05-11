Beşiktaşlı taraftarlar localarda yerini aldı

Süper Lig'in 41'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, taraftarlar localardan takımlarına destek oldu.

Süper Lig'in 41'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, taraftarlar localardan takımlarına destek oldu.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada stadyumda bulunan localarda siyah-beyazlı taraftarlar yerlerini aldı. Karşılaşma başlamasından kısa bir süre önce stadyuma giren taraftarlar, takımların sahaya çıkmasının ardından locaları doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN