Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü
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Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | Spor

- Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara akın etti.

- Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü

İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara akın etti.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan Beşiktaş, taraftarlarını da sokağa döktü. Siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında kutlama yaparken, İstanbul Küçükçekmece'de de Beşiktaşlılar sokağa inerek büyük coşku yaşadı.

Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü
Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü
Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü
Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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