Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü

- Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara akın etti.

- Beşiktaşlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara döküldü

İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Küçükçekmece'de sokaklara akın etti.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan Beşiktaş, taraftarlarını da sokağa döktü. Siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında kutlama yaparken, İstanbul Küçükçekmece'de de Beşiktaşlılar sokağa inerek büyük coşku yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU