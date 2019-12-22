Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Siyah-beyazlı taraftarların otobüslerden inmesiGüvenlik kontrollerinin ardından stada alınmaları
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