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Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

22.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:15
Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne ulaştı.

- Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle 'e getirildi.

Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Siyah-beyazlı taraftarların otobüslerden inmesiGüvenlik kontrollerinin ardından stada alınmaları

Genel detaylar


Kaynak: DHA
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