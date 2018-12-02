Beşiktaşlı Taraftarlar Galibiyeti Kutladı
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, derbi zaferini doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, derbi zaferini doyasıya kutladı.
Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'tan ayrılarak Beşiktaş Meydanı'nda toplanan siyah beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve zafer şarkıları söyleyerek büyük sevinç yaşadı.
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Taraftarların sevinci
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