Beşiktaşlı Taraftarlar, Kaybedilen Basketbol Maçından Sonra 'Fikret Orman Paralar Nerede?' Tezahüratında Bulundu

Basketbol Şampiyonlar Liginde Beşiktaş Sompo Japan, Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup olurken siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda 'Fikret Orman paralar nerede?' tezahüratında bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.

"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"

Basketbol Şampiyonlar Liginde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar, ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahüratta bulundu.

5. MAÇTA 4. YENİLGİ

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Liginde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.

(Sporx)

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