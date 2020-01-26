Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı
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Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktıBeşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

26.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:43
Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı
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