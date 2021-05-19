Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı
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Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı

Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaşlı yüzlerce taraftarın katılımıyla hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hem de şampiyonluk coşkusu bir arada yaşandı.

Beşiktaşlı yüzlerce taraftarın katılımıyla hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hem de şampiyonluk coşkusu bir arada yaşandı.

Zonguldak Kartalları Beşiktaş Taraftarlar Derneği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu nedeniyle akşam saat 19.03'de Lauvar alanında kutlama düzenledi. Lauvar alanında toplanan yüzlerce siyah-beyazlı taraflar meşaleler eşliğinde doyasıya şampiyonluğu kutladı. Renkli görüntüler oluştuğu kutlamalarda Beşiktaşlı taraftar hem 19 Mayıs hem de şampiyonluk coşkunu bir arada yaşadı.

Ardından siyah-beyazlı taraftar, kutlamalar kapsamında yüzlerce araçla sloganlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluk turu attı. Diğer yandan polis ekipleri de şampiyonluk turuna katılarak herhangi bir taşkınlığa engel olmak için araçları takip etti. Kutlamalar şampiyonluk turunun ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı
Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı
Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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