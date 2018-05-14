Beşiktaşlı Ryan Babel, Göztepe'de Forma Giyen Demba Ba ile Fotoğrafını Paylaştı

Süper Ligde şampiyonluk iddiasını kaybeden fakat Avrupa şansı hala devam eden Beşiktaş'ta Demba Ba ismi dillerden düşmüyor.

"DEMBA BA BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR"

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in instagram hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Babel, akşam saatlerinde Göztepe forması giyen Demba Ba ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım akıllara "Demba Ba, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.