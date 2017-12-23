Beşiktaşlı Quaresma, Yerde Kaldığı Pozisyonda Oyunu Devam Ettiren Hakeme İsyan Etti

Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında Quaresma ile Cüneyt Çakır arasında devre arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portekizli futbolcu uzun süre hakeme itiraz etti.

QUARESMA YERDE KALDI, ÇAKIR DEVAM ETTİRDİ

Öte yandan maçın ilk yarısının sonlarında Quaresma rakip ceza sahasına girerken iki Sivassporlu futbolcu ile yaşadığı mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda devam kararı verirken, Quaresma, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.