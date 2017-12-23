Beşiktaşlı Quaresma, Yerde Kaldığı Pozisyonda Oyunu Devam Ettiren Hakeme İsyan Etti
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Sivasspor maçında yerde kaldığı pozisyonda oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır'a ilk yarı sonunda isyan etti.
Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında Quaresma ile Cüneyt Çakır arasında devre arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portekizli futbolcu uzun süre hakeme itiraz etti.
QUARESMA YERDE KALDI, ÇAKIR DEVAM ETTİRDİ
Öte yandan maçın ilk yarısının sonlarında Quaresma rakip ceza sahasına girerken iki Sivassporlu futbolcu ile yaşadığı mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda devam kararı verirken, Quaresma, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
YORUMLAR (4)
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kim bunlar hangi takımın taraftarı anlamadım ya futbolu bilmiyorlar yada anlamıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EZİLMİŞ 8TAŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bedavadan penaltıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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beleş gole alişmiş portekizliCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır