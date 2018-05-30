Beşiktaşlı Quaresma, Dünya Kupasından Sonra Takımdan Ayrılacak
Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma, Dünya Kupasının ardından Katar ekiplerinden Al Gharafa'yla sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı. Ülkesiyle Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra Katar'ın yolunu tutacak. Q7'nin Katar temsilcisi Al Gharafa'ya yakın olduğu konuşuluyor. Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kartal'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı.
Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma'nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak.
QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI OLAY YARATTI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kısa bir süre önce sosyal medyadan "ayrılık mesajı" olarak algılanan bir paylaşıma imza atmıştı.
Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından, "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaşmış, bu paylaşım "Takıma veda mı etti?" sorularının ortaya çıkmasına neden olmuştu.
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sülükCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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of ya neden quaresma gidiyorCevap Yaz 3 Yayından KaldırBABA FİNGO: ofa gitmiyor katara gidiyeahYayından KaldırADSASD: yav gitmiyor. herşeye sazan gibi atlıyorsunuz1 Yayından Kaldır
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Şenol Güneş böyle devam et kimi oynatacaksin bir çok kişi merak ediyor geçen yıl zaten takım gücünden dolayı şampiyon oldu bu yılki basari ni gördük şimdi de futbolcu kalmadı senin yüzünden maç izlemek istemiyoruz.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır