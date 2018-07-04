Beşiktaşlı Pepe, Çin'den Gelen Teklifleri Reddetti

Çin ekiplerinin ısrarla istediği bir başka Beşiktaşlı oyuncu olan Pepe, gelen teklifleri geri çevirdi.

"BİR YERE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Portekiz'in Dünya Kupasından elenmesinin ardından ülkesinde tatil yapan tecrübeli futbolcunun, "Beşiktaş'ta mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Oyuncunun bu tutumu sonrası, siyah-beyazlı yöneticiler, gelen teklifleri askıya aldı.

Kulübe yakın çevrelerde ise daha cazip bir teklif olması halinde, Pepe transferinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. (Sabah)