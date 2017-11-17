Beşiktaşlı Pepe Akhisar Belediyespor Kadrosuna Alınmadı

Süper Ligde Beşiktaş bu aşkam sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.

Karşılaşmaya saatler kala Siyah-Beyazlı ekipte önemli bir gelişme yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ PEPEYİ RİSKE ETMEK İSTEMEDİ

Pepe Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı. İğne ile de olsa maçta oynamak istediğini belirten Portekizli futbolcuya Şenol Güneş'ten onay çıkmadı. Porto maçını düşünen deneyimli teknik adam Pepe'yi riske etmek istemedi.

Beşiktaş'ın bu akşamki mücadeleye Tosic-Mitrovic ya da Tosic-Medel ikilisiyle başlamasıyla bekleniyor.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Pepe Portekiz'in ABD ile 1-1 berabere kaldığı özel maçın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu tedbir amaçlı terketmişti.

Sakatlanan Pepe'nin yerine Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luis Neto oyuna girmişti.