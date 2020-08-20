Beşiktaşlı oyuncu Elneny'den veda mesajı Mohamed Elneny, kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Mohamed Elneny, kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlayan Elneny, "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA