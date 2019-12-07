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Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması

Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

07.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:40
Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması

Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anagold 24Erzincanspor maçında, sol üst arka bacak (biceps) adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun yapılan muayene ve Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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