Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması

07.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:40

Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anagold 24Erzincanspor maçında, sol üst arka bacak (biceps) adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA