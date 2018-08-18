Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'e Fatih Terim'den Veto

Beşiktaş ile Galatasaray arasında sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süre transfer sohbeti gerçekleştirdi.

Orman, Cengiz'e bir türlü forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek'i önerdi. Bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyen Cengiz, toplantıdan sonra Fatih Terim'i aradı.

SON SEZONU

Tecrübeli teknik adama Mustafa Pektemek'in transferini isteyip istemediğini soran Cengiz, olumsuz yanıt aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sonrasında Fikret Orman'a teşekkür etti ve transfer şimdilik askıya alındı.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 30 yaşındaki santrforun Siyah- Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.