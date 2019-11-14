Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, başarısını savunma planınının değişmesine bağladı

14.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:47

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, bu sezon takım olarak daha planlı bir savunma yaptıklarını söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karius, geçen sezona göre performansının olumlu yönde düzelmesini savunma planını oturtmalarına bağladı.

Geçen sezon savunma anlamında fazla organizasyonlarının olmadığını savunan Karius, "Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim." dedi.

Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Mayıs ayına kadar sürecek sezon var. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sezon başında takımın başına geldiğini hatırlatan Karius, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA