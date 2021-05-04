Beşiktaşlı kadın futbolcu Seda, azmi ve yeteneğiyle milli formayı terletmenin gururunu yaşıyor

Antalya'da küçük yaşta erkek çocuklarıyla sokakta top oynayarak futbola başlayan Seda Nur İncik, gösterdiği performansla önce Beşiktaş ardından da milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da küçük yaşta erkek çocuklarıyla sokakta top oynayarak futbola başlayan Seda Nur İncik, gösterdiği performansla önce Beşiktaş ardından da milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Kepez ilçesinde esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İncik, 8 yaşındayken mahalledeki erkek çocuklarıyla futbol oynamaya başladı. Futbol tutkusundan hiç vazgeçmeyen İncik, Mobil İlköğretim Okulu'nda her teneffüste sınıfındaki erkek arkadaşlarıyla meşin yuvarlağın peşinden koştu.

Sabah akşam elinde bir futbol topuyla dolaştığını gören komşularının "Kızdan futbolcu mu olur?" demelerine rağmen hayallerinin peşinden koşan İncik, yeteneğiyle okulda kurulan kız futbol takımına seçildi.

Okullar arası turnuvalarda yeteneği daha da keşfedilen İncik, profesyonel hayata adım atarak 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giymeye başladı. Burada 5 yıl oynadıktan sonra 21 yaşındaki İncik Konak Belediyespor'a oradan da Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'an transfer oldu. İncik, Kadın Milli Futbol Takımı'na seçilerek ay-yıldızlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadı.

İncik, Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi mücadelelerine katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Çocuk yaşlarda erkek arkadaşlarıyla top oynarken önüne çıkan olumsuz eleştirilere kulak asmadığını anlatan İncik, "Hatta komşularım bu nedenle aileme de şikayet etti. Topumu patlattıkları olurdu. Ailem hep beni destekledi. Hiç engel olmadılar. Bugün buralara gelebildiysem hep ailemin sayesinde. Onlara ve antrenörlerime minnettarım." dedi.

Hedefi yurt dışında forma giymek

İncik, çocukluk yıllarında erkek arkadaşlarının futbol oynayacakları zaman mutlaka kendisini de çağırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başka mahallere maç oynamaya giderken, zillimize basıp 'Hadi maça gidiyoruz.' diye çağırıyorlardı. Okulda da kız takımı kurulmadan önce turnuvalarda hep erkek takımlarında oynuyordum. Başarı merdivenlerini tek tek tırmandım. Hayalimdeki takım olan Beşiktaş'ta oynamaktan dolayı çok gurur ve şeref duyuyorum. İnşallah bu forma altında nice başarılara imza atarım. Bu forma ile Türkiye Şampiyonluğunu elde etmek istiyorum. 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol takımında uzun yıllar forma giydim, takım kaptanlığı yaptım."

Avrupa Şampiyonasında Kadın Milli Futbol Takımının kadrosunda yer aldığını vurgulayan İncik, milli formayı giymenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Marmara Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatını sürdürdüğüne değinen İncik, "Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorum. Öncelikle hedefim Beşiktaş'ta iyi işler başarmak ardından da ülkemi yurt dışında iyi kulüplerde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur