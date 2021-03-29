Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaşlı iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, yarın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir." denildi.

Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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