Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu
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Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu

Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." denildi.

Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu - Haberler Spor
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