Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın'ın imzaladığı forma satışta." denildi.
Siyah-beyazlı formalar Match Worn Shirt adlı internet sitesinden satışa sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul