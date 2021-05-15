Beşiktaşlı futbolculardan şampiyonluk mesajları
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Beşiktaşlı futbolculardan şampiyonluk mesajları

Beşiktaşlı futbolculardan şampiyonluk mesajları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ta futbolcular kupayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ta futbolcular kupayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı oyuncuların Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

Gökhan Töre: İnanılmaz bir mücadeleydi. Çok mutluyuz. Çok şükür şampiyon olduk.Ersin Destanoğlu: Çok mutluyuz. Daha erken şampiyon olabilirdik. Altyapıdan gelerek şampiyonluk yaşamak herkese nasip olmaz. İnşallah devamı gelir, hayallerim gerçekleşti.Rıdvan Yılmaz: Çocukluğumdan beri Beşiktaş'tayım. A takımdaki ilk senemde şampiyonluk yaşadım. Çok mutluyum. Benim üzerimde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.Cyle Larin: Çok mutluyum. En güzel duyguları yaşıyorum. Şampiyon Beşiktaş.Rachid Ghezzal: Başından sonuna kadar zor bir sezondu. Şampiyonluğu hak ettik.Oğuzhan Özyakup: Üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşıyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Sezon boyunca hep bir bütündük.Adem Ljajic: Çok mutluyum. Mükemmel bir takım olduk ve iyi bir sezon geçirdik.

Necip Uysal: Bütün sezon boyunca çok çalıştık. Şampiyonluğu hak ettik. Şimdi kutlama zamanı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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