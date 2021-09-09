Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı

Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibe, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin tarafından 2021-2022 sezonunda uygulanacak oyun kuralları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Yeni Mehmet Aurelio! Beşiktaş'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya hazır
Yeni Mehmet Aurelio! Beşiktaş'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya hazır
Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti
Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Max Meyer Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 18:53:30. #1.15#

title