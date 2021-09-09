Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı
Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.
Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibe, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin tarafından 2021-2022 sezonunda uygulanacak oyun kuralları hakkında bilgi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay