Son Dakika | Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamladı!

Son dakika gündem haberi: Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı.

Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, Ülker Stadyumu'nda bulunan rakip takım tribününe, vefat eden Beşiktaşlı taraftarların kartondan posterlerini koymuş ve 'Her zaman seninleyiz' parkartı asmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıktıklarında ilk olarak tribüne gitti ve taraftarların karton posterlerini selamladı. Beşiktaşlı oyuncular tribünleri selamladıktan sonra karşılaşma için ısınmaya başladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı