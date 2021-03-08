Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde

"Üzerine koyacağımı biliyordum""Sergen Yalçın hep kazanmaya oynuyor""Kesinlikle Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan birisi""Hocanın açıklamasından haberim yoktu""Hepsi de üst düzey isimler""Fenerbahçe maçına daha çok var""Taraftarımızın hasretini çekiyoruz""O kutlamaların içinde...