Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir: Geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle
UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNBeşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
18.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:26
UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA