Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir: Geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNBeşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA