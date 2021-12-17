Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.

Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Sezonun takası! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e

Sezonun takası! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e

 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber! Ferdi en az 5-6 hafta yok

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber! Ferdi en az 5-6 hafta yok

 Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title