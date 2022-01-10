Umut Meraş'ta yırtık tespit edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umut Meraş'ta yırtık tespit edildi

Umut Meraş'ta yırtık tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın genç beki Umut Meraş, dün oynanan Çaykur Rizespor maçının 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlılar, tedavisi için hastanede kontrolden geçen Umut Meraş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

 Aksiyon dolu maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi

Aksiyon dolu maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi

 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title