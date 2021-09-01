Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
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Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Beşiktaşlı oyuncu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Beşiktaşlı oyuncu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ının çekildiği belirtildi.

Alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi - Haberler Spor
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