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Beşiktaşlı futbolcu Nkoudou: "Şampiyonluk biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir"

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou, Süper Lig'de şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak, "Şampiyonluk biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir.

Beşiktaşlı futbolcu Nkoudou:
24.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:57

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou, Süper Lig'de şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak, "Şampiyonluk biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir." dedi.

Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatarak, "Maç maç bakmak lazım. Tabii ki hala gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. 6 maç üzerinden bakacak olursak toplayabileceğimiz 18 puan var. Hala Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben şöyle bakıyorum. 18 puanı toplarsak ciddi anlamda yukarı tırmanma şansımız olacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgının başladığı ilk dönemde zorluk yaşadığını anlatan Nkoudou, "İlk 2 hafta İstanbul'daydım. Zordu, çünkü o dönemde uçuşlar kapatılmıştı. Sonrasında kulüpten izin alarak, alime yakın olmak için onların yanına gittim. Sahadan uzak olmak zordu. Elimizden geldiği kadar hepimiz bireysel antrenmanlar yaptık. O dönemde ailemle birlikte Paris'te olmak önemliydi. Birbirimizi desteklemeye çalıştık ve fena geçmedi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanlara başlamasıyla Türkiye'ye döndüğünü ve İstanbul'da bir yurtta 2 haftalık karantina süreci geçirdiğini aktaran Nkoudou, "İki hafta bizim için kötü geçmedi. Lens, Boateng, Ljajic ve Ruiz ordaydı. Başlarda biraz garip geldi ama ben hiç yalnız kalmadım. ya PlayStation oynuyordum ya da bizimkiler gelip, 'Hadi ayak tenisi oynayalım.' diye beni kaldırıyordu. Birlikte eğlenceli zamanlarda geçirdik. Yalnız olmayınca zorlanmadım." şeklinde görüş belirtti.

"Futbol oynayarak para kazanıyoruz, onun için şükretmemiz lazım"

Georges Kevin Nkoudou, sevdiği işi yaptığını dile getirerek, "Her zaman şükretmen için sebeplerin vardır. Hayatında nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, konuşabiliyorsan, şükretmek için yeterlidir. Kaldı ki bizim durumumuz bundan da farklı. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol oynayarak para kazanıyoruz, onun için şükretmemiz lazım." yorumunu yaptı.

Salgın nedeniyle futbola dönüşün çok kolay olmadığının altını çizen Fransız futbolcu, şunları kaydetti:

"Daha önce yaşanmamış bir durum olduğu için dönüşü de kolay değil. Burada teknik heyet ve sağlık ekibi bize neler yapmamız gerektiğiyle ile ilgili bir liste çıkardı. Elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli nokta vücudu hazır hale getirebilmen. Bunu yapmak için iyi uyumak, iyi beslenmek, iyi dinlenmek gerekiyor. Çünkü yoğun antrenmanlar yapıyoruz. O anlamda bizim de üstümüze düşen bir sorumluluk var. Biz de o sorumluluğu yerine getiriyoruz."

"Antalyaspor maçı bizim açımızdan üzücü geçti"

Nkoudou, salgın nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de çıktıkları ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor'a yenildiklerini, sonraki maçta da Yukatel Denizlispor'u mağlup ettiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalyaspor maçı biraz garip, bizim açımızdan üzücü geçti. İlk yarıda oyuna bir türlü giremedik ve rakibimiz 2 pozisyonda 2 gol buldu. Ondan sonra rakibi kovalamak zorunda kaldık. Sonrasında kaybettik. Denizlispor maçından önce de hoca bize sürekli reaksiyon göstermemiz gerektiğini söyledi. Kalitemizi göstermemiz lazım diye konuştuk. Biz de Denizli'de bunu yaptık ve 5 gol attık, kazandık. Konyaspor maçında da aynı performans ve mantaliteyle devam etmemiz gerekiyor."

-"Bitiricilikle ilgili bazı bireysel çalışmalar yaptım"

Fransız futbolcu, lige verilen arada özel çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Bunlardan en önemlisi de bitiricilikti. Bitiricilikle ilgili bazı bireysel çalışmalar yaptım. Antalyaspor maçı biraz farklıydı. Rakip çok geriye yaslanmıştı, kolay değildi. Denizli'de daha uygun bir oyun, ortam vardı. Gol atmak çok güzel, bana büyük mutluluk verdi. Ancak burada en önemlisi takımın iyi bir oyun ve farklı bir skorla kazanmasıydı." diye konuştu.

Yukatel Denizlispor maçında attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği tepkiyi anımsatan Nkoudou, "Sergen hoca kariyerinde böyle gollerden çok attığı için bence onun için garip bir şey değil. Hocanın böyle bir tepki vermesi yine de güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim. Golle ilgili bana mesaj atan kişi çok oldu. Denemek lazım, buna cesaret etmek lazım. Böyle sıra dışı goller atabilmek için cesaret etmen lazım. Antrenmanlarda buna çalışırsan bir şekilde karşılığını alıyorsun." ifadelerini kullandı.

"Müzik ve Kuran-ı Kerim dinleyerek maça konsantre olmaya çalışıyorum"

Georges Kevin Nkoudou, maçlara motive olmak için müzik ve Kuran-'ı Kerim dinlediğini belirterek, "Müzik ve Kuran-ı Kerim dinleyerek kendimi dışarıdaki ortamdan izole edip, maça konsantre olmaya çalışıyorum. Genelde müzik dinliyorum. Her çeşit müziği dinliyorum. Bazen Kuran-ı Kerim dinliyorum. Annemle, sevdiklerimle telefonda konuşuyorum. O şekilde kendimi maça konsantre etmeye çalışıyorum. Zaten soyunma odasında da beni sürekli kulaklıkla görebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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