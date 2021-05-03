Beşiktaşlı futbolcu Nkoudou'nun adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaşlı Kulübü, Georges-Kevin Nkoudou'nun adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaşlı Kulübü, Georges-Kevin Nkoudou'nun adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanarak ilk yarının son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Nkoudou'nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul