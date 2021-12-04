Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun alt baldırına darbe aldığı belirtilerek, "Darbe sonrası rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuzun MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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