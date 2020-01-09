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Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in sol ayağında ödem tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem belirlendi.

09.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:28
Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in sol ayağında ödem tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu 'in sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem belirlendi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada sabah gerçekleştirilen antrenmanda sakatlan Ljajic'in sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana geldiği bildirildi.

Ljajic'in tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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