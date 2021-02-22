Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan eğitime önemli destek
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan eğitime önemli destek

22.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:21
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan eğitime önemli destek

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol attığı kramponu ve formasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol attığı kramponu ve formasını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbide ilk golü atan Josef de Souza'nın açık artırmaya çıkardığı forması ve kramponundan elde edilecek gelir, TEGV'ye bağış olarak aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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