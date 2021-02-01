Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, İtalyan ekibi Lecce'ye kiralandı
01.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:07
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, İtalya'nın Serie B takımlarından Lecce'ye kiralandı.
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, İtalya'nın Serie B takımlarından Lecce'ye kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Güven Yalçın, bu sezon siyah-beyazlı takımda forma giydiği 16 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar