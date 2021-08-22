Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, taburcu edildi
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Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, taburcu edildi

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

N'Sakala, tedavi gördüğü SANKO Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." diye konuştu.

N'Sakala ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz."

N'Sakala'nın bu gece uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika! Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika haber! Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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