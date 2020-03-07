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Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi

Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:00
Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi

'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun Altunizade Hastanesinde operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyata ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Douglas'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas'ın en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

Kaynak: AA

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